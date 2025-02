Universidad Católica ya da sus primeros e importantes pasos dentro de esta temporada 2025, en el que los ‘Cruzados’ esperan poder ir afirmándose con el correr de los partidos y llegar de la mejor forma posible a su estreno dentro del Campeonato Nacional.

El conjunto de la ‘Franja’ ha recibido una importante noticia en estas últimas semanas y todo esto debido a lo que ha sido el gran rendimiento que ha mostrado su delantero, Juan Francisco Rossel en el Sudamericano sub 20 con la Selección Chilena, el que sin duda ilusiona al club para esta temporada.

Debido a esto, en esta jornada el entrenador de la Universidad Católica, Tiago Nunes habló sobre el buen rendimiento que ha tenido el joven atacante, en la que se mostró contento por su nivel, pero le dejó un firme mensaje para este 2025.

“Contento por él. Ha crecido mucho y espero que cuando regrese pueda mantener ese rendimiento en un contexto distinto porque ya no será sub 20. Está considerado y tendrá que competir por un puesto“, partió declarando Nunes.

Rossel ha sido figura en La Roja | Foto: CONMEBOL

Su sanción y los cambios de programación

Por otro de los temas que fue consultado el DT es por su expulsión en el último partido por Copa Chile ante San Luis, en la que agachó el moño completamente, indicando en que acatará como se debe su suspensión y trabajará de la mejor forma a su equipo en el partido que viene, en donde no dirá presente.

“He tenido un poco de mala suerte con las bases y el reglamento. Ahora debuto con esta nueva base. No hay nada que reclamar, solo cumplir. Veremos la forma de poder trabajar y que el Cuerpo Técnico pueda desarrollar la planificación inicial que tendrá el partido”, explica.

Finalmente, Nunes fue consultado sobre lo que ha sido este sorpresivo cambio en la programación de su partido ante Unión La Calera, en donde terminaron invirtiendo localía y que su encuentro fue reprogramado, en la que indica que aquello no le permite organizar de buena forma su semana.

“Afecta bastante porque no nos permite programar. En esta fecha me parece que es más justo porque no haber cambiado no nos hubiese permitido contar con los jugadores que fueron a la Selección”.

“Nosotros estamos buscando siempre la localía y en ese contexto hay que ver si la plaza deportiva está disponible, hay un montón de variables que a Católica le afectan un poco y esperamos que con el estadio ya inaugurado eso no pase más”, finalizó.