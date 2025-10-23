La Liga Deportiva Universitaria de Quito dio el primer batacazo en las semifinales de ida de Copa Libertadores venciendo por goleada al Palmeiras. El cuadro de Tiago Nunes no tuvo piedad frente al ‘Verdao’ y se impuso por 3 a 0 en el Rodrigo Paz Delgado.

Gabriel Villamil abrió la cuenta para el cuadro ecuatoriano a los 16′ del primer tiempo. A los 27, Azulgaray puso el 2 a 0 parcial desde los doce pasos y, en los descuentos del primer tiempo, Villamil marcó el 3 a 0 que ya sentenciaba el partido recién en los primeros 45′.

El chileno Fernando Cornejo no pudo decir presente debido a una lesión, mientras que Lautaro Pastrán ingresó en los 80′ y vio acción durante los últimos minutos del encuentro.

Gran momento para el ex entrenador de Universidad Católica quien tras sus negativos registros en el cuadro ‘Cruzado’, logró llegar a un grande del continente como lo es LDU, meterse en semifinales de Copa Libertadores y quedarse con la primera opción de ir a la final tras aplastar en la ida a un gigante como Palmeiras.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre LDU y Palmeiras por Copa Libertadores?

El partido de vuelta de semifinales de Copa Libertadores entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Palmeiras, se jugará el próximo jueves 30 de octubre desde las 21:30 horas en el Allianz Parque.