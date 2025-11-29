Universidad Católica empató sin goles esta tarde frente a Huachipato. Justo en plena lucha por el Chile 2, los ‘Cruzados’ dejaron escapar valiosos puntos que lo complican en su lucha frente a Universidad de Chile por este cupo a Copa Libertadores.

Eso sí, la polémica se instala luego de que Fernando Zampedri recibiera una tarjeta amarilla al minuto 32 por una supuesta infracción sobre Maicol León, sanción que dejó automáticamente suspendido al goleador de ‘La Franja’ para la última fecha del campeonato frente a Unión La Calera.

Desde Universidad Católica aseguran que apelarán a la tarjeta amarilla que recibió Fernando Zampedri (Foto: Photosport)

Apenas finalizó el partido, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, salió a manifestar públicamente su molestia por la decisión arbitral. El directivo aseguró que la jugada fue revisada detenidamente y que, a su juicio, no existió falta del delantero de la UC. Es más, afirmó que el propio Zampedri terminó golpeado tras la acción.

Juan Tagle sale en defensa de Fernando Zampedri

“Vimos la jugada y es evidente que no hay ningún tipo de falta. Fernando no tocó al jugador ni arriba ni abajo. Incluso Fernando recibió una patada a la altura de la rodilla y quedó bastante averiado después de eso”, sostuvo Tagle, apuntando directamente al error del juez del encuentro.

Para el mandamás cruzado, la amonestación no solo es injusta, sino también dañina en un momento determinante de la temporada. Zampedri pelea por objetivos individuales y colectivos, por lo que quedar fuera del último partido aparece como un golpe que en la UC no están dispuestos a aceptar sin dar batalla.

Por lo mismo, Tagle confirmó que el club apelará la tarjeta: “Nos parece evidente que esa tarjeta debe ser eliminada (…) Vamos a ir al Tribunal de Disciplina con todos los argumentos y las imágenes para demostrar que en este caso no hubo falta“, sostuvo.

La UC espera ahora que el Tribunal revise el caso con celeridad y criterio, con la intención de contar con su goleador para el decisivo choque frente a La Calera. En San Carlos de Apoquindo confían en que la amonestación será retirada y que Zampedri podrá estar disponible en la última jornada del torneo.

DATOS CLAVE

