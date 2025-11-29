Universidad Católica tenía hoy la chance de dejar casi abrochado su cupo como Chile 2 para Copa Libertadores, sin embargo, Huachipato sacó fuerzas de flaqueza en casa y logró arrebatarle un punto al cuadro ‘Cruzado’.

Si bien de cierto modo la UC se complica ante la “amenaza” latente que puede generar Universidad de Chile cuando este domingo enfrente al campeón Coquimbo Unido, desde San Carlos mantienen la calma en que todo llegue a buen puerto para el cuadro de la precordillera.

BOLAVIP conversó con el histórico exjugador ‘Cruzado’ y mundialista con La Roja en España 82, Miguel Ángel Neira, quien mantiene toda la fe respecto de que la UC logre quedarse con el segundo cupo al máximo certamen continental en Sudamérica.

Miguel Ángel Neira no le tiene mucha fe a la UC para Copa Libertadores. (Imagen: Cruzados)

Respecto de qué chances tiene ‘La Franja’ de quedarse con dicho cupo, el otrora jugador respondió sin titubear: “la tiene asegurada”.

También abordó lo que preocupa a todos en Universidad Católica: la renovación de Fernando Zampedri: “¿Quién no quiere renovarle a él? Debe ser el primero”.

Aún así, manteniendo o no al ‘Toro’ en el plantel, cree que el equipo debe sí o sí reforzarse para competir el 2026 en terreno internacional: “Pero tienen que llegar unos 4 o 5 jugadores como para pelear algo en la Copa, que no es el equipo que quieren. No es para la Libertadores”, cerró tajante.

DATOS CLAVE

Universidad Católica empató ante Huachipato, complicando su opción de asegurar el cupo Chile 2 para Copa Libertadores.

El mundialista Miguel Ángel Neira afirmó que la Universidad Católica “la tiene asegurada” para quedarse con el segundo cupo continental.