El mercado de fichajes despierta deseos poco probables y ello saben tanto Colo Colo como Universidad Católica. ¿La razón? Ambos clubes se alejan de una figura de la Selección Chilena.

Durante los primeros días del libro de pases, su nombre fue vinculado a albos y precordilleranos. Sin embargo, por el momento no quiere retornar al país: seguirá en el extranjero. Ese es el caso de Benjamín Kuscevic.

Según informó el periodista José Tomás Fernández, el defensor central no continuará en Fortaleza, pero tampoco tiene entre sus planes volver a Chile. Así lo estima conveniente su agencia de representación.

“Benjamín Kuscevic NO va a continuar en Fortaleza para el 2026, a pesar de tener contrato“, comenzó señalando el comunicador a través de su cuenta personal de X.

En dicha línea sobre el futbolista de 29 años, el mencionado explicó: “También se descarta un posible regreso al fútbol chileno. O al menos no es la prioridad en este mercado de fichajes”.

Benjamín Kuscevic no tiene entre sus planes jugar en Colo Colo o Universidad Católica.(Photosport)

Fue vinculado a Colo Colo y Universidad Católica

Durante la última temporada, el zaguero titular de La Roja disputó un total de 34 compromisos con la camiseta de Fortaleza. En tales encuentros, tuvo la dicha de convertir en una ocasión.

Cabe destacar que Benjamín Kuscevic es formado en las categorías inferiores de Universidad Católica. En tal elenco debutó profesionalmente en mayo de 2014 y fue vendido a Palmeiras en 2020 tras un breve paso por Real Madrid Castilla.

