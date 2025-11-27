El lateral izquierdo Eugenio Mena atraviesa un momento clave en su dilatada carrera y en su vínculo contractual con Universidad Católica pensando en el próximo año.

El futbolista de 37 años termina contrato al finalizar la temporada y su continuidad está en suspenso justo cuando la UC se prepara para cerrar un año intenso y proyectar sus objetivos deportivos para la próxima temporada, en la que disputará torneos internacionales.

Desde San Carlos de Apoquindo ya dieron el primer paso: los Cruzados le presentaron una propuesta formal de renovación, conscientes de la importancia del jugador. Sin embargo, la dirigencia todavía no recibe una respuesta, lo que ha abierto diversas interpretaciones sobre el futuro del “Keno”.

Eugenio Mena ha completado 24 encuentros esta temporada con la camiseta de la UC | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Tenía algunas cosas personales que analizar“

Fue el periodista Sebastián Aguilar, de Cooperativa Deportes, quien entregó detalles clave sobre el estado real de las negociaciones.

“Eugenio Mena termina su contrato a final de temporada, y en Cruzados ya le extendieron una oferta de renovación, pero Mena quedó de analizar su futuro, ya que finalizado el campeonato, entregará una respuesta”, comenzó diciendo el reportero.

Aguilar profundizó en los motivos que estarían llevando al lateral a tomarse tiempo antes de responder: “Depende 100% de él, si él tiene las ganas de seguir jugando a este nivel en Universidad Católica, ya que muy probablemente el otro año jugará Copa Libertadores, y está con la exigencia de tener cuatro torneos. Además de la presión de jugar en un equipo grande para un jugador experimentado. Quizás está analizando la última etapa de su carrera en otro horizonte”.

Finalmente, el periodista reafirmó que la decisión se conocerá solo una vez que termine la Liga de Primera 2025. “Depende de él. No dijo que sí ni no, dijo que lo esperaran que terminara el campeonato, que tenía algunas cosas personales que analizar. Es una decisión personal lo que tiene que tomar el ‘Keno’ Mena”, remató.

En síntesis…

Eugenio Mena aún no define su continuidad en Universidad Católica pese a tener una oferta de renovación sobre la mesa.

El lateral pidió esperar hasta el final del campeonato para evaluar su futuro, considerando exigencias deportivas, carga de torneos y el cierre de su carrera.