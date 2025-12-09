Nadie se lo esperaba, pero este martes Universidad Católica está dando el primer golpe al mercado de fichajes tras el término de la temporada en el fútbol chileno, siendo una de las grandes figuras de la Liga de Primera 2025.

Se trata del volante ofensivo Matías Palavecino, que viene de ser campeón con Coquimbo Unido y que anoche, fue incluido en el once ideal de Primera División.

El futbolista argentino de 27 años estaba siendo seguido por los tres grandes del balompié nacional, pero Los Cruzados se adelantaron e incluso el jugador llegó al mediodía a San Carlos de Apoquindo.

Así lo captaron las cámaras de ESPN, donde Palavecino ingresó a las dependencias de la UC en un automóvil junto al gerente deportivo José María Buljubasich y Marcelo Peña, quien es parte del área de scouting de La Franja.

Matías Palavecino sería el primer refuerzo de U. Católica para el 2026. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Cabe recordar que el atacante trasandino acaba de terminar contrato con los Piratas, por lo que llegaría como agente libre a la precordillera.

De esta forma, con su contratación en la Católica también satisfacen una de las peticiones que ha hecho públicamente el entrenador Daniel Garnero, quien desde mitad de año viene solicitando un refuerzo en este puesto.

Eso sí, ahora falta que esto sea confirmado por el club de Las Condes, a la espera de la revisión médica protocolar y la firma del contrato.

