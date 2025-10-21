Universidad Católica ha logrado elevar su nivel este 2025 de la mano de Daniel Garnero, razón por la que está muy cerca de asegurar su presencia en copas internacionales para el año que viene.

Es por ello que desde el cuadro de la precordillera tienen en mente reforzar su plantel de cara a la temporada 2026, elenco para el que ya suenan varios interesantes nombres de grandes figuras como Diego Valdés, Luciano Cabral e incluso Matías Palavecino, figura de Coquimbo Unido.

Pero a estos nombres se suma el de otro gran jugador nacional que milita en el extranjero, uno que brilló con luces propias en uno de los clubes más modestos que disputó el Mundial de Clubes hace algunos meses.

Se trata del volante chileno Marcelo Allende, jugador chileno de 26 años que milita en el Mahmelodi Sundowns de Sudáfrica, elenco en el que ya ha conquistado tres ligas locales en 2023, 24 y 25, además de la Liga Africana en 2023.

¿Qué tan real es la opción de Marcelo Allende en Universidad Católica?

Si bien en Universidad Católica son conscientes de querer reforzar el plantel para 2026 y Marcelo Allende es opción, el periodista Bruno Sampieri asegura que no existen negociaciones concretas entre las partes ni tampoco “nada avanzado”.

Marcelo Allende suena como posible refuerzo de la UC de Daniel Garnero para 2026.

Eso sí, el volante es una de las alternativas para la siguiente temporada, aunque dependerá de que los ‘Cruzados’ logren acceder, idealmente, a la Copa Libertadores del año entrante.

La actualidad de Universidad Católica

A falta de seis fechas para el término de la Liga de Primera 2025, Universidad Católica marcha en la segunda posición de la tabla con 45 puntos. Eso sí, se mantiene a 14 del líder Coquimbo Unido, que este fin de semana podría ser campeón si vence a O’Higgins y si es que los de la franja igualan ante U. de Chile en el Clásico Universitario.