Ex presidente de Azul Azul, Federico Valdés, habló de su vida actual alejada del fútbol, en donde confiesa que prefiere ser hincha y revela el por qué no acompaña al Romántico Viajero en los estadios.

Federico Valdés será recordado por los hinchas de Universidad de Chile por ser el presidente de Azul Azul que lideró el proceso más exitoso en la historia del club, el cual tuvo su punto alto con la consagración de la Copa Sudamericana 2011.

Desde hace un par de años, Valdés se alejó del mundo dirigencial del fútbol chileno y ahora goza como un hincha más, alejado de las polémicas de cada fin de semana, pero con su amor intacto por los azules.

“Volví a lo que siempre fui, ser hincha de la U. Es mucho mejor ser hincha que ser dirigente. Ser dirigente no se echa de menos. Ahora no me pierdo ningún partido. Claro que se goza o se sufre con el equipo, pero es mejor seguir siendo hincha”, confesó a Las Últimas Noticias.

Valdés comparó la adrenalinda de un parapente con la U de Sampaoli. | Foto: Agencia UNO

Valdés, quien experimentó la adrenalina de tirarse en parapente, no tuvo duda en comparar lo que sintió cuando volaba por los aires: “Con la U de Sampaoli, con la U que ganaba jugando de memoria. Sí porque es plácido, no se ven problemas”.

Eso sí, Kiko Valdés reveló por qué ya no sigue al bulla a los distintos estadios del fútbol chileno: “No voy porque se transforma en un evento. No puedo ir tranquilo ni tampoco de incógnito”, aseguró.

Consultado en el cierre si su respuesta se debe a que los hinchas no lo dejan en paz en el estadio, dijo que “Eso no me da lata, eso es halagador. Es más que nada porque me quieren entrevistar y me preguntan por los dirigentes y prefiero evitar eso. Se echa de menos ir al estadio”.