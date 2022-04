Gonzalo Fouillioux repasa a Santiago Escobar en la banca de la U: “Dirigió diez partidos y el equipo no avanzó nada”

Universidad de Chile no pudo sumar un triunfo en el Clásico Universitario. Los azules terminaron cayendo por dos a uno con Universidad Católica, donde el elenco cruzado volvió a los abrazos tras estar cuatro partidos consecutivos sin saber de triunfos en el Campeonato Nacional 2022.

Cuarta derrota que suma Universidad de Chile en la competencia que tiene el fútbol chileno, en la cual el elenco que comanda Santiago Escobar sigue sin convencer del todo a sus fanáticos y los especialistas que tiene el certamen.

Gonzalo Fouillioux fue uno de los que aprovechó de darle al entrenador colombiano de la U. El comunicador aprovechó sus redes sociales para emplazar al técnico, que en los diez partidos que lleva al mando del elenco universitario.

“El partido de la U es un papelón. Cero funcionamiento. No se hizo tres pases seguidos en 32 minutos”, comenzaba detallando el periodista con respecto al inicio del partido en el que la U ya estaba cayendo por dos a cero.

No quedó todo ahí producto de que profundizó señalando que “Escobar dirigió diez partidos y el equipo no avanzó en nada. Una cosa es perder, otra no competir”, sentenció con su análisis deportivo al respecto de lo que estaba ocurriendo en cancha en ese momento.

Universidad de Chile mostró una mejor imagen durante el complemento de este partido, que le permitió llegar al descuento para tratar de acercarse a un posible empate y que faltó estar más finos en el finiquito para la institución bullanguera.