En Universidad de Chile no quieren volver a tener que ser locales fuera de la Región Metropolitana y, ante la 'reinauguración' del Estadio Bicentenario de La Florida, los azules quieren desplazarse hasta el recinto que usa Audax Italiano para recibir a Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2022.

Universidad de Chile lleva batallando largos meses con su localía, toda vez que el Estadio Nacional -recinto donde los azules suelen hacer de local- no ha estado habilitado por remodelaciones de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El no poder usar el coloso de Ñuñoa ha significado que la U tenga que hacer de local en distintas ciudades del país como Rancagua, Valparaíso o Talca. Ahora, los azules quieren ponerle un freno a esa situación y derechamente no salir de la Región Metropolitana.

La U no quiere hacer de local en Valparaíso. | Foto: Agencia UNO

Si bien recibirán a Universidad Católica el próximo sábado 27 en el Estadio Nacional, para el compromiso del 7 de septiembre los azules no podrán usar el Nacional ya que estará Justin Bieber ofreciendo un concierto y, de momento, estarían jugando en Valparaíso frente a Coquimbo Unido.

La situación puso en alerta a la dirigencia de la U quien, según información de ADN Deportes, estaría buscando convencer al alcalde de La Florida y a las autoridades pertinentes de ejercer su localía en el Estadio Bicentenario de la comuna recientemente mencionada.

Los recintos en Santiago que puedan albergar a la U no son muchos ya que, de momento, el Estadio Santa Laura no está disponible ni para Unión Española, San Carlos de Apoquindo entrará en remodelación y La Pintana, San Bernardo o La Cisterna, entre otros, no son aptos para recibir a la numerosa hinchada azul.