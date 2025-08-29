A pocos días del cierre del mercado de pases en Europa, los clubes están en plena definición de sus planteles, lo que genera incertidumbre y especulación en torno a varios jugadores chilenos que podrían dar el salto al Viejo Continente.

En este contexto, Lucas Assadi, joven mediocampista de Universidad de Chile, ha comenzado a acaparar la atención de equipos europeos debido a su destacado rendimiento tanto a nivel internacional como en la Liga de Primera.

El oriundo de Puente Alto ha disputado 22 encuentros en lo que va de la temporada, incluyendo Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Chile y Liga de Primera, sumando 8 goles y 5 asistencias, cifras que reflejan su creciente influencia en el equipo laico.

Lucas Assadi ha tenido un renacer futbolístico en la segunda parte de la temporada | FOTO: Javier Vergara/Photosport

Podría habría haber una sorpresa en la U con el futuro de Lucas Assadi

En las últimas horas, el periodista Marcelo Díaz, en el programa Pelota Parada de TNT Sports, se refirió al futuro del volante azul y dio a entender que podría concretarse un movimiento antes del cierre del libro de pases.

“Ojo que cierra el mercado de pases. Hablaron mucho de Lucas Cepeda o Alan Saldivia, pero ojo con Lucas Assadi. No tengo más certezas, pero ojo”, advirtió el comunicador, quien sigue todos los pormenores de Universidad de Chile.

Recordar que el mercado de pases europeo cierra el próximo lunes 1 de septiembre en países como España, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia, por lo que las próximas horas serán claves para definir si Assadi continuará en la U o dará el gran salto internacional.

La formación de Universidad de Chile vs. Colo Colo

De esta manera, la U alineará con Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Lucas Assadi, Lucas Di Yorio y Maximiliano Guerrero.

Superclásico: fecha, día y hora

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile arrancará este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.