Horas de alto impacto son las que se han vivido en la Universidad de Chile después de lo que fueron las declaraciones de Gustavo Álvarez, quien en conferencia de prensa dejó en claro que su salida del club es casi un hecho para la próxima temporada.

Tras lo que fueron las declaraciones del DT azul, el ex jugador de la U Mauricio Pinilla tomó el guante a esta situación en el programa ‘F360’ de ESPN y le cargó la mano con todo a Gustavo Álvarez, encontrando incongruente lo fue esta conferencia de prensa.

“Él dijo que se iba a referir a esto (su futuro) y sus sensaciones y sus sentimientos una vez terminado el campeonato y lo hizo dos fechas antes. ¿Por qué? es con su que po…”, comienza indicando Pinilla.

En esa línea, ‘Pinigol’ le hace un llamado al hincha de la Universidad de Chile para esta jornada contra Gustavo Álvarez, en la que siente que en vez de ir a aplaudirlo, deben ir a criticarlo por lo que fue esta postura que tomó previo a duelos claves del club.

Álvarez en el ojo de huracán en la U | Foto: Photosport

“Yo creo que el hincha de la U en vez de ir aplaudir y hacerle coritos a Álvarez, tiene que ir a criticarlo, porque está tomando una actitud totalmente en contra de lo que necesita la U”, apunta.

Concluyendo, Pinilla dice sin pelos en la lengua que esta decisión de Gustavo Álvarez en dejar la Universidad de Chile es bastante desacertada, teniendo en consideración todo lo que había construído con el club y que aún tenía margen para poder seguir creciendo junto al equipo.

“Construir lo que se construyó hasta día de hoy a nivel deportivo, futbolístico, la U lo necesitaba hace muchos años y hoy día teniendo todas la posibilidades de poder seguir creciendo…”, cerró.

