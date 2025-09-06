La relación entre exjugadores y figuras públicas a veces genera momentos inesperados. En esta ocasión, Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, se reunió con Gustavo Canales, exfutbolista de Universidad de Chile, en un encuentro que rápidamente llamó la atención de las redes sociales.

El hecho ocurrió en un momento donde el exgoleador azul está intentando implementar un proyecto social y deportivo en la comuna del sector surponiente, lo que hace que la interacción trascienda más allá de lo futbolístico.

No obstante, la reunión levantó curiosidad por la historia previa entre ambos, especialmente por la gran cantidad de goles que Canales le anotaba a Universidad Católica, afectando la vida del alcalde, quien es declarado hincha de los Cruzados.

En 15 partidos disputados contra la UC, Canales le convirtió 10 goles | FOTO: Photosport

Encuentro entre Gustavo Canales y Tomás Vodanovic se roba las miradas en redes

Pese a eso, el edil, sociólogo y ex profesor de la educación pública se tomó con un humor su reencuentro con el exfutbolista, así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram.

“Es una de las personas que más me ha hecho sufrir en mi vida, pero uno es alcalde ante todo”, escribió.

Gustavo Canales junto a Tomás Vodanovic | FOTO: Instagram

“Excelente reunión para conocer un hermoso proyecto social y deportivo que prontamente llegará a la comuna. Gracias crack por tu tremendo sentido social y por ver en Maipú la posibilidad de aportarle en la vida a tantos niños a través del fútbol, el deporte más hermoso del mundo. Cuenta con nosotros“, sentenció Vodanovic.