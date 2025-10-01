Universidad de Chile tiene que enfocarse en la Liga de Primera 2025. El conjunto azul perdió fuerza en la lucha por el título, pero debe dar lo mejor de sí para terminar en lo más alto de la tabla de posiciones.

¿La razón? Por el momento, el cuadro laico no está consiguiendo la clasificación directa -como Chile 2- a la Copa Libertadores 2026, por lo que tendrá que batallar para conseguir un cupo.

Un escenario perfecto para enmendar el camino será el partido pendiente (jornada 21) contra Everton. Si bien debía disputarse el domingo 24 de agosto, fue reprogramado por los incidentes contra Independiente de Avellaneda.

¿Cuándo se llevará a cabo? Según detalló Yamal Rajab, el encuentro ya tiene fecha tentativa: se desarrollaría a mitad de semana. El gerente de ligas de la ANFP aseguró que se jugará el miércoles 5 de noviembre.

Es decir, a pocos días de la visita azul a Huachipato por la fecha 26 del certamen local. Una reprogramación que cargará la agenda para Universidad de Chile, que sigue con vida en el plano internacional.

Cabe destacar que el conjunto estudiantil se ubica en la cuarta posición del Campeonato Nacional. Acumula 39 puntos y estaría consiguiendo boletos a la siguiente edición de la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile debe jugar su encuentro pendiente ante Everton. (Créditos: Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente enfrentamiento de los azules será contra Palestino. Tal duelo está programado para el lunes 13 de octubre, desde las 16:00 horas, en el Estadio Santa Laura.