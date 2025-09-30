Universidad de Chile consiguió un tremendo logro hace unos días dentro de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ consiguieron boletos para las semifinales de esta competencia tras dejar en el camino a Alianza Lima por un 2-1 global.

Dicha llave con el conjunto peruano tuvo bastante polémica dentro y fuera de la cancha, en la que principalmente, el equipo comandado por Néstor Gorosito fue el que más buscó la confrontación en esta serie.

Cuando se pensaba que la disputa por esta llave ya había llegado a un punto final, en las últimas horas apareció una importante información correspondiente a este duelo, la que le puede significar un nuevo y duro golpe a la U en dicha serie.

La CONMEBOL abre nuevo expediente a la U por Gustavo Álvarez

En esta jornada, la CONMEBOL dio a conocer la apertura de expedientes en lo que fueron los cuartos de final de vuelta en la Copa Sudamericana, en donde la Universidad de Chile vuelve a aparecer.

Para esta situación, el principal apuntado fue Gustavo Álvarez, a quien se le inculpa por los siguientes articulos por parte de la CONMEBOL en este duelo ante Alianza Lima.

Álvarez apuntado por la CONMEBOL | Foto: Photosport

“Articulo 5.1.11.6 numeral 2) Manual de Clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025. Articulos 8.1, 12.2 literal h) del Código Disciplinario de la CONMEBOL”

“Articulos 5.1.5, 5.1.5.1 y 5.1.11.6 numeral 1) Manual de Clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025”.

Estos puntos principalmente apuntan a lo que es el retraso antes o durante del compromiso con diferentes acciones ligadas al partido, también lo que es el protocolo estipulado para este duelo, que es vinculado principalmente a los integrantes del club local.

Uno de los puntos más graves de estos es el articulo 8.1, el que esta definido como una infracción grave de incumplir decisiones, reglamentos o protocolos de CONMEBOL, afectando la integridad de la competencia.

Ahora desde la Universidad de Chile deberán estar atentos a lo que será esta situación, en la que entre advertencias y multas de importantes cifras, son las que podrían recibir por parte de la CONMEBOL ante estas situaciones.