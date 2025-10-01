Universidad de Chile está en semifinales de Copa Sudamericana. El cuadro azul se impuso en la llave de cuartos de final ante Alianza Lima, lo que generó una importante reacción en Perú.

¿De quién? De un talentoso delantero que pasó por el conjunto laico de manera fugaz: su nombre es Raúl Ruidíaz. El atacante de 35 años festejó la clasificación de su antiguo club a la ronda de los cuatro mejores.

Tras ser consultado sobre el acceso de Universidad de Chile a la siguiente fase del certamen continental, se acordó de dos jugadores del actual plantel por un motivo en particular: compartió camarín con ellos.

“Tengo dos amigos en la U. de Chile, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz“, comenzó señalando.

Tras ello, el experimentado goleador le envió un brutal recado a la escuadra limeña. Aseguró que el elenco dirigido por Néstor Gorosito no tiene de qué quejarse: quedó fuera por mérito de los azules.

“Ganaron el partido de local, que lo pude ver muy poco, pero si ganaron (y pasaron a semifinales), es porque fueron mejores que el rival (Alianza Lima)“, concluyó.

Raúl Ruidíaz festejó la victoria de Universidad de Chile ante Alianza Lima en Copa Sudamericana.

El paso de Raúl Ruidíaz por Universidad de Chile

Cabe destacar que el delantero peruano representó a la camiseta azul en la temporada 2012. Alcanzó a jugar 24 encuentros y anotar ocho goles, dejando un grato recuerdo entre los hinchas.