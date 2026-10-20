ANFP toma decisión final para partido entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta

Tal como se adelantó en horas previas, la revancha por cuartos de final de Copa Chile tendrá que ser reprogramada.

Universidad de Chile ya conoce la resolución de las autoridades para su revancha contra Deportes Antofagasta: la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile será aplazada hasta nuevo aviso.

Tal como se especuló en las jornadas previas, el sistema frontal que azota a la Región Metropolitana obligó a la organización del certamen local a tomar dicha determinación.

Así lo reveló La Tercera, entregando pormenores de la situación. El evento estaba fijado para este miércoles 21 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura.

“El partido entre la U y Deportes Antofagasta, programado para este miércoles a las 19 horas en el estadio Santa Laura, fue suspendido debido a las condiciones climáticas en la Región Metropolitana“, indicó el medio.

Sobre la misma línea, complementó: “El encuentro correspondía a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile. El duelo será reagendado (…) La serie, por ahora, está 2-0 a favor del cuadro nortino“.

Universidad de Chile y Deportes Antofagasta sufren reprogramación. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile piensa en la Liga de Primera

De este modo, el equipo de Fernando Gago tendrá que dar vuelta la página y enfocarse en su compromiso contra Everton de Viña del Mar por la categoría de honor. ¿Cuándo se disputará?

Si no hay modificaciones, se realizará el lunes 26 de octubre en el Estadio Santa Laura. Todo indica que el recinto de Independencia albergará el enfrentamiento por la fecha 25 de la liga nacional.