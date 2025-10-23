Universidad de Chile recibió una importante noticia desde el sur: Huachipato tiene estadio para recibir a los azules por la Liga de Primera 2025. El conjunto acerero definió el recinto a utilizar para el duelo del 2 noviembre.

Si en primera instancia se planificó que el compromiso fuera disputado en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, tal panorama cambió. ¿Por qué motivo? Las autoridades rechazaron la propuesta.

Tanto la Delegación Presidencial como Carabineros se opusieron a dicha idea, por lo que el cuadro local debió actuar y encontrar otro reducto deportivo para la realización del espectáculo.

Y, según información de Sabes Deportes, el partido se desarrollará en la casa histórica de Huachipato. No se moverá de la cancha en la que semana a semana se presenta ante sus hinchas.

“Huachipato acabará recibiendo a Universidad de Chile el domingo 2 de noviembre a las 12:30 horas en el CAP-Acero de Talcahuano“, reveló el medio mencionado.

“Cabe considerar que este partido, en primera instancia, debió jugarse en el Biobío durante el primer semestre. Sin embargo, Huachipato y Universidad de Chile invirtieron la localía“, agregó el sitio.

Universidad de Chile enfrentará a Huachipato en el Estadio CAP-Acero. (Imagen: Photosport)

El próximo partido de Universidad de Chile

Antes de emprender viaje al sur del país, los azules deberán afrontar otros encuentros. El siguiente: ante Lanús por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana.

Dicho partido por el certamen internacional se jugará este 23 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.