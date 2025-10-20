El mercado de fichajes tendrá una importante disputa: Colo Colo y Universidad de Chile tienen en carpeta al mismo nombre. Es una de las promesas nacionales y genera alta expectación sobre su futuro, pero Jaime García lo aterrizó.

¿Por qué? Es su DT en Huachipato y le pidió calma ante los rumores que lo vinculan a los clubes más grandes del país. Se estrenó hace poco en la Selección Chilena.

Su nombre: Maximiliano Gutiérrez. En los micrófonos de TNT Sports, el entrenador le envió un contundente mensaje al delantero de 21 años. Prefiere que lleve la fama con mesura.

“Le digo que así como te alaban te matan. Que primero trabaje lo que cree que le falta, que siga mejorando lo que cree que va haciendo bien. Y que entrene como un cabro chico“, comentó.

En dicha línea, el estratega agregó: “Cuando uno cambia ese proceso y empieza a creerse grande, el chileno se equivoca. Que siga como él es, como un cabro chico”.

Jaime García advirtió a Maximiliano Gutiérrez: está en carpeta de Colo Colo y Universidad de Chile. (Photosport)

El brutal mensaje de Jaime García a Maximiliano Gutiérrez

Fue en tal punto que el director técnico le dejó un feroz recado a su dirigido. Por el momento, tiene que enfocarse en lograr algo en su carrera… aunque ya se coronó campeón en 2023.

“No ha ganado absolutamente nada. Es un proyecto grande, pero no hay que perder el foco. Debe mejorar las cualidades que le faltan”, concluyó el reconocido estratega.