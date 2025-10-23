Se acabó la espera en Universidad de Chile y hoy el cuadro azul deberá saltar a la cancha del Estadio Nacional para recibir la visita de Lanús, compromiso válido por la ida de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El cuadro azul no llega con mucha actividad futbolística y, su último compromiso, data del lunes de la semana pasada cuando derrotaron con sufrimiento a Palestino en un partido disputado en el Estadio Santa Laura.

Gustavo Álvarez tiene equipo definido para recibir a Lanús. | Foto: Photosport

Lanús, por otro lado, llega con un buen ritmo competitivo y es sublíder de su zona en la liga trasandina. Es más, el último fin de semana, no tuvieron mayores problemas para imponerse por 2-0 a Godoy Cruz de Mendoza.

Cabe recordar que, quien resulte ganador de esta llave, deberá enfrentar al ganador del cruce entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro donde ambos equipos igualaron 1-1 en la ida disputada en Ecuador.

Universidad de Chile vs. Lanús: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre chilenos y argentinos arrancará este jueves 23 de octubre a las 7 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver el partido?

El partido se podrá ver a través de la señal Premium de ESPN y en D Sports.

Internet: ¿Cómo seguir a la U vs. Lanús?

Disney+ en su plan Premium y D GO serán los encargados de llevar el encuentro vía online.