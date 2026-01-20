Sorpresa total en Europa. El FC Midtjylland oficializó la tremenda extensión de contrato de Darío Osorio y aseguró la continuidad de la joven figura formada en Universidad de Chile hasta junio del año 2030.

El club danés celebró la extensión del vínculo del seleccionado chileno de 21 años, quien desde su arribo en 2023 procedente desde el ‘Romántico Viajero’ ha disputado 91 encuentros, registrando 21 goles y 13 asistencias tanto en la Superliga local como en competencias internacionales.

Con este nuevo contrato a largo plazo, el elenco de Dinamarca blinda a una de sus máximas figuras, destacando su capacidad goleadora y su crecimiento sostenido en el Viejo Continente.

Darío Osorio renueva contrato con el FC Midtjylland hasta 2030 (Getty Images).

“Más Osorio en Midtjylland. (…) Darío Osorio ha ampliado su contrato con el FC Midtjylland hasta el verano de 2030”, publicó el club en redes sociales.

“Darío Osorio amplía su contrato con el FC Midtjylland. El jugador de la selección chilena de 21 años ha ampliado su contrato con el FC Midtjylland hasta el verano de 2030”, agregaron.

Respecto a los rumores de mercado, el oriundo de Hijuelas estuvo en la órbita de varios grandes europeos en las últimas semanas: Bayern Munich, Borussia Dortmund y Hertha Berlín, pusieron sus ojos en el chileno cuyo valor de venta debería superar los 26 millones de euros. Además, cabe recordar que la U todavía es dueña del 15% del pase.