Se acabó el misterio y finalmente será Universidad de Chile el equipo que avanza a cuartos de final de Copa Sudamericana. Esto, tras la batalla campal ocurrida hace unas semanas atrás en Avellaneda durante el encuentro con Independiente.

Eso sí, a pesar de que los azules siguen en competencia, tristemente no podrán contar con su hinchada en un total de CATORCE PARTIDOS. Siete de local y siete como visitante. Para el Rojo la medida fue la misma. A su vez, se suma una sanción de 270 mil dólares para el cuadro chileno.

En Argentina reaccionan al fallo de la CONMEBOL

Como era de esperarse, Independiente se pronunció totalmente en contra de esta decisión. En sus redes, publicaron un escueto mensaje diciendo: “perdió el fútbol, ganaron los violentos”.

Diario Olé por su parte aseguró que: “La medida definitiva cayó como una bomba en Avellaneda porque los dirigentes de Independiente esperaban un panorama más favorable”.

Asimismo, aseguraron que: “El fallo está muy lejos de cumplir con las expectativas que tenían los dirigentes de la entidad de Avellaneda y de su equipo de abogados, encabezados por Maximiliano Walker y Ariel Rek”.

En TyC Sports, recordó lo que esperaba el polémico presidente del Rojo: “Néstor Grindetti, presidente de Independiente, consideró que el club argentino debía ser el que tenía que pasar a los cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima y los chilenos tenían que ser eliminados de la competencia. De no poder conseguir la máxima, en el Rojo pretendían al menos que el partido continuará en un lugar neutral. Sin embargo, finalmente quedaron descalificados“.

¿Cuándo se juegan las llaves de cuartos de final?

Con la suerte ya echada, ahora Universidad de Chile se medirá ante Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana el día 18 de septiembre en la ida a contar de las 21:30 horas. En tanto, la vuelta se jugará el 25 del mismo mes, a la misma hora.