La final de la Copa Sudamericana 2025 ya se empieza a vivir en Asunción, y en la antesala del duelo entre Lanús y Atlético Mineiro, la Conmebol confirmó a los artistas que animarán la previa del gran partido. Entre ellos destacan Los del Fuego, banda de cumbia santafesina que esta vez pondrá el ritmo para el cuadro argentino. La elección no pasó desapercibida en Chile, especialmente entre los hinchas de Universidad de Chile, quienes guardaban un lazo especial con el grupo.

La agrupación tuvo en el pasado un acercamiento directo con la U, incluso modificando la letra de una de sus canciones para que fuera cantada por los azules. Por eso, su aparición ahora en apoyo a Lanús —justamente el verdugo de los universitarios en semifinales— desató molestia y reacciones encontradas en redes sociales.

Cristian Ramírez, vocalista de Los del Fuego, abordó la controversia en conversación con ADN Deportes. “Yo los entiendo, hay muchos que nos dejaron de seguir por esto, pero obviamente me pongo en su lugar”, reconoció, dejando en claro que la banda sabía que su participación no sería indiferente para los hinchas de la U.

Los del Fuego, banda de cumbia que “traicionó a la U” rompe el silencio (Foto: Photosport)

El cantante defendió la esencia del grupo, asegurando que no existe un acto de traición: “Los del Fuego es una banda futbolera. Muchos vestuarios en Argentina y en otros países se escucha mucho a Los del Fuego, entonces creo que tendrían que verlo de ese lado. Algunos nos trataron de traidores, pero nada que ver”.

Sobre la invitación recibida para la final, Ramírez lamentó la coincidencia con el reciente cruce entre Lanús y la U: “Justo se dio que la U jugó con Lanús y para colmo la gente que organiza la Sudamericana nos tiene en cuenta a nosotros por los cánticos. No pudimos decir que no. Algunos entendieron, otros no, pero quizás es la calentura del momento”.

El vocalista aseguró que no hay malas intenciones y que nunca han dejado de valorar el vínculo con la U y su hinchada. Según comentó, la banda quedó marcada por la recepción que alguna vez les brindaron los aficionados azules, quienes transformaron uno de sus temas en un himno propio.

Finalmente, Ramírez sostuvo que espera que la herida se cierre con el tiempo y que el cariño pueda restablecerse: “Esperamos que con el tiempo lo puedan digerir y quizás en algún momento tengamos la suerte de llegar a Chile para volverle a cantar a la U con todo. Porque nosotros también pusimos nuestro tiempo y nuestro corazón a la música para brindárselo a la U”.

