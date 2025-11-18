Universidad de Chile tuvo una gran frustración en 2025: quedar fuera en semifinales de Copa Sudamericana. En una polémica llave, el conjunto estudiantil fue eliminado por Lanús.

El anhelo copero se esfumó en un abrir y cerrar de ojos, lo que desilusionó a los hinchas azules. ¿Quién no soñó con viajar a Asunción para acompañar al equipo en la definición internacional?

Lamentablemente para los universitarios, tendrán que ver como la escuadra argentina disputa el trofeo con una previa de ensueño. En ella, estará acompañada por Los del Fuego: la banda musical cruzó la vereda.

A través de redes sociales, Conmebol confirmó que el grupo de cumbia tocará para el público granate en la antesala del vital compromiso. Un golpe bajo para la hinchada de Universidad de Chile.

“¡Show confirmado! Los del Fuego, la banda argentina que estará presente en la Final de la Copa Sudamericana“, indicó la entidad internacional mediante sus plataformas oficiales.

Universidad de Chile se representó por Los Del Fuego en 2025. Sin embargo, tocarán para Lanús. (Foto: Instagram)

¿Por qué duele en Universidad de Chile?

A lo largo de 2025, dicha agrupación artística representó al cuadro azul en su aventura continental. Con temas como Después de Ti o Podría Ser Amado, los fanáticos laicos se ilusionaron con alcanzar la gloria fuera del país.

Esta campaña no se logró tocar el cielo, pero el fútbol y la vida de vueltas. Por ello, Universidad de Chile tendrá que luchar para estar presente en certámenes internacionales en 2026 para volver a soñar.

En resumen: