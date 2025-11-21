La fuerte sanción de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a Michael Clark, presidente de Azul Azul, ha sacudido fuertemente a toda la Universidad de Chile.

La multa al Ingeniero Comercial de 65.000 UF y la inhabilitación por cinco años para ocupar cargos en entidades reguladas por dicho organismo impacta directamente en la imagen de la dirigencia del Romántico Viajero.

Además, el caso no solo tiene repercusiones legales y financieras: también influye en la percepción pública sobre la capacidad de la concesionaria para tomar decisiones deportivas y reforzar su plantel.

El camino a seguir por parte del timonel universitario es la apelación | FOTO: Javier Salvo/Photosport

En paralelo, Daniel Schapira, integrante clave del directorio de Azul Azul, avivó la polémica al hablar sobre la llegada de jugadores provenientes de Huachipato a la U, tal como ha ocurrido en los últimos años.

Danilo Díaz es categórico sobre los jugadores que llegan a la U de Huachipato

A raíz de esta situación, el periodista Danilo Díaz en el programa Los Tenores de ADN Deportes entregó su contundente punto de vista sobre este bullado tema.

“En las declaraciones del señor Schapira está el meollo del asunto cuando dice que ‘me imagino que no va a llegar nadie de Huachipato’, porque ese es el mayor daño que esta gente le ha hecho a este proceso que está viviendo Universidad de Chile”, dijo el comunicador.

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo agregó que “se cuestiona a cualquier jugador que venga de Huachipato más allá de los méritos. Maximiliano Gutiérrez, el jugador más desequilibrante de nuestra liga de los futbolistas jóvenes, pero si llega a la U, ¿qué se va a decir? No se va a decir que el cabro es bueno, se va a decir que llega porque viene de Huachipato”.

Díaz cerró con una frase contundente: “Ahí está el daño gigantesco que le hizo Clark, Cerda, Pesce y todos los que han estado en esta historia. Es un daño gigantesco, un daño morrocotudo como diría el Sapo Livingston”.