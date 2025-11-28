Universidad de Chile ya comienza a planificar lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Azules’ ya han dado inicio a la búsqueda de refuerzos, en la que esperan poder tener un competitivo plantel para los desafíos que se avecinan.

En los últimos días uno de los nombres que fue fuertemente vinculado al ‘Romántico Viajero’ fue el del volante paraguayo, Lucas Romero, quien hoy en día milita en el Recoleta FC de aquel país.

Desde el entorno del jugador aseguraron que la U es uno de los grandes interesados en fichar al seleccionado paraguayo y que incluso, ya habrían ejercido una oferta por el jugador.

En las últimas horas, desde el conjunto paraguayo respondieron a la propuesta de la Universidad de Chile por su gran figura, en la que en una primera instancia, le dieron un portazo en la cara a los ‘Azules’.

En Paraguay responden por Romero | Foto: Instagram

Responden a la oferta de la U y entregan ultimátum

El presidente de Recoleta FC, Luis Vidal habló con el programa ‘Fútbol a lo Grande’ en Paraguay y dio a conocer una importante información sobre la oferta de la U a Lucas Romero, la que indicó que fue rechazada y que entregaron una contrapropuesta con plazo.

“No aceptamos la oferta del club chileno y le hicimos una contrapropuesta, ese plazo vence este sabado”, declaró.

El mandamás del club paraguayo no dio detalles de montos y porcentajes de lo que sería este posible traspaso, en la que tan solo confirmó que esta oferta fue rechazada y hoy la pelota en esta negociación la tiene la U.

La directiva azul deberá trabajar con todo en estas últimas horas para pensar una nueva oferta para hacerle llegar al club paraguayo, en la que esperan poder dar en el clavo y poder hacerse de lo servicios del seleccionado nacional con su país.

