Universidad de Chile ha hecho noticia en las últimas horas y todo esto por lo que es el posible arribo del volante paraguayo, Lucas Romero, en la que desde tierras paraguayas han señalado que tiene todo muy avanzado para ser el primer refuerzo azul para el 2026.

En esta jornada, el volante y seleccionado paraguayo conversó con el programa ‘Fútbol a Lo Grande‘ en Paraguay y fue consultado sobre su futuro, en la que indicó que está viendo los últimos detalles sobre una salida.

“Vamos a ver, esa es la idea, estamos viendo para ver dónde nos vamos, estamos viendo ahí algunas cositas, vamos a ver si sales”, comenzó señalando Romero.

En esa línea, al mediocampista paraguayo se le consultó sobre la opción de la U e indicó: “(Lo de Chile) está ahí, vamos a ver que pasa, mi representante está viendo esas cosas y está ahí, vamos a ver si sale”.

Romero estaría cerca de la U | Foto: Instagram

Agregando, el jugador de Recoleta FC en Paraguay dio a conocer que también tiene un acercamiento del fútbol brasileño, pero que hoy la primera opción parece tenerla la Universidad de Chile.

“Vamos a ver si sale lo de Chile, está también Brasil, pero vamos a ver donde caemos. Creo que sería ese club (la U)”.

“Creo que sería (100%) o un poco menos, no sé mucho de esas cosas, la maneja el club y mi representante, pero creo que será definitivo, no será a préstamo”, comentó.

Finalmente, Romero indicó que en estas horas debería quedar todo resuelto sobre su futuro e que incluso, el jugador sería cuidado desde su club para su último partido por el torneo paraguayo y no será considerado, ya que su transferencia es casi un hecho.

“Vamos a ver que sale, ellos están planificando todo eso, están viendo que sea lo mejor para nosotros y para el club. Mañana no juego, estoy entrenando de forma personalizada, para meterle con todo. Estamos viendo que sale”, cerró.