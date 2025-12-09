La última caída de Colo Colo ante Audax Italiano en el Estadio Monumental no solo significó que el Cacique no jugará copas internacionales el 2026, sino que también hizo tambalear el futuro de Fernando Ortiz al mando de los albos.

El director técnico del Cacique tiene contrato hasta 2026, pero una cláusula indicaba que, en caso de no clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana, Blanco y Negro podía dar por finalizada su estadía en Macul.

Más allá de que no se consiguió el objetivo de manera escandalosa, al parecer el DT seguiría según informó el periodista Manuel de Tezanos en ‘Tarde pero al Balong’: “A mí me dijeron el viernes que Ortiz sigue en Colo Colo. Sí o sí sigue, es algo que me lo aseguraron. Fue una persona con información, no me lo estoy acreditando”, aseguró.

De Tezanos asegura que Ortiz sigue en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Las razones eran que es un director técnico barato y que no pone ningún problema. Después de tener a Gustavo Quinteros y Jorge Almirón, era brutal la diferencia. Encuentran que trabaja igual y por menos plata”, reveló.

En esa misma línea, destacado periodista complementa sus dichos diciendo que “Quinteros pedía muchas cosas y Almirón hacía lo que quería, por lo que acá con Fernando Ortiz tienen un entrenador dócil. Esas son las razones”.

Cabe recordar que este miércoles 10 de diciembre habrá una reunión clave en Blanco y Negro donde uno de los temas a tratar será el futuro de Fernando Ortiz y si seguirá o no siendo técnico de Colo Colo.

