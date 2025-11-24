Universidad de Chile tuvo un importante triunfo en la recta final del torneo nacional, en el que los ‘Azules lograron vencer por la cuenta mínima a O’Higgins de Rancagua, resultado que le permite llegar al tercer lugar de la tabla y mantener viva la ilusión por el Chile 2.

Lamentablemente, para los dirigidos por Gustavo Álvarez no todo fue alegría y particularmente por la situación de una de las grandes figuras del ‘Romántico Viajero’, quien podría darle una dura noticia a todo plantel para estas dos finales que le restan en el torneo.

Se trata del defensor azul, Fabián Hormazábal, quien durante el partido ante O’Higgins de Rancagua debió ser sustituido tras una importante molestía física que sufrió en el primer tiempo y encendió todas las alarmas en la U.

De Tezanos preocupa a la U por Hormazábal

Ante esta situación del defensor azul, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en su programa ‘Balong’ en Youtube, en la que llenó de preocupación a los fanáticos de la Universidad de Chile con la lesión del seleccionado nacional.

Hormazábal preocupa a la U | Foto: Photosport

“Hormazábal a mi me parece que fue aductor, por donde se tomaba y todo”, remarcó.

Finalmente, de Tezanos deja en claro que la lesión de Fabián Hormazábal tiene mucha mala pinta por el sector en el que se aquejaba de su dolor, en la que señala que las lesiones de aductor son complicadas y esta, lo podría dejar fuera de lo que resta de temporada.

“Si es así, se pierde lo que queda, una lástima por él. Mejor lesionarse a final de año y poder recuperarse tranquilo, sobre todo en esas lesiones de aductor”, cerró.

En Síntesis…