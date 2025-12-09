Universidad de Chile se decidió: tiene entre ceja y ceja a un candidato para ser su nuevo goleador. Ya estuvo en la órbita estudiantil en los últimos años y este mercado de fichajes puede ser el definitivo para concretar su arribo.

¿De quién se trata? Acaba de terminar su ciclo en Peñarol, por lo que se encuentra en condición de futbolista libre. Un importante punto a considerar en las tratativas por su carta.

Según informó el periodista Ernesto Faría a través de su cuenta de X, ese es el caso de Maximiliano Silvera. El delantero de 28 años espera por una propuesta oficial de los azules en los próximos días.

“Luego de conversaciones preliminares Universidad de Chile prepara una oferta formal a Maxi Silvera“, señaló el comunicador de 970 Universal.

Cabe consignar que dicho nombre ya sonó en los universitarios durante 2024. Su opción no prosperó, pero su perfil quedó guardado en las carpetas de Manuel Mayo y compañía.

Maximiliano Silvera es el apuntado por Universidad de Chile para ser su nuevo delantero. (Imagen: Peñarol)

El goleador que busca Universidad de Chile

Durante la reciente temporada, el atacante uruguayo disputó un total de 50 compromisos con la camiseta de Peñarol. En dichos enfrentamientos, registró 15 goles y seis asistencias.

A su vez, durante su carrera pasó por Club Sportivo Cerrito, FC Juárez, Club Necaxa y Santos. Un dato a considerar: ha sido tres veces el máximo goleador de la Primera División de Uruguay.

En resumen: