Universidad de Chile solo piensa en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde los azules quieren rugir con fuerza y meterse en la gran final del certamen continental que se disputará en Asunción, Paraguay.

Pese a que todavía falta un par de meses, poco a poco va cobrando vida el Mercado de Fichajes en el cuadro universitario y, en esa línea, fue Marcelo Díaz quien anticipó que una figura azul podría recibir ofertas para tener su primera aventura en el fútbol internacional.

“Todavía no a nivel de club que llamen, pero sí a nivel de representante, de sondeo, de que ‘te estoy mirando’ y que el jugador puede estar dentro de una carpeta del fútbol argentino en el caso de Franco Calderón y Lucas Assadi”, dijo en el programa Pelota Parada de TNT Sports.

Assadi es el gran precio que tiene la U. | Foto: Photosport

Sobre el defensor central argentino de la U aseguró que “Había sido consultado por Boca Juniors y podría tener ofertas a fin de temporada. El pase es de la U y para que salga tienen que desembolsar un millón y medio de dólares”.

Sobre Lucas Assadi, por otro lado, Marcelo Díaz mencionó que “Sí o sí va a tener ofertas en diciembre para salir de Universidad de Chile. Ya está siendo visto desde España, Brasil y Argentina. De julio en adelante tiene otras características y muy visto desde afuera”.

Cabe destacar que Lucas Assadi tuvo que remar desde atrás para ser una pieza fundamental en el armado de Gustavo Álvarez y, hoy por hoy, es por lejos la mejor figura que tiene la U y su jugador más exportable.

Los números de Lucas Assadi este 2025

Entre Liga de Primera, Copa Chile, Copa Libertadores, Supercopa y Copa Sudamericana, Lucas Assadi ha disputado 28 encuentros este 2025 totalizando 11 goles, seis asistencias y más de 1.600 minutos en cancha.