Universidad de Chile se encuentra en medio del receso por el Mundial Sub 20, donde los azules tendrán unos días libres y después volverán enfocados para preparar los compromisos por la Liga de Primera 2025 y la Copa Sudamericana.

Uno que se fue en contra de los azules y Gustavo Álvarez fue Juan Cristóbal Guarello, comunicador y conductor de La Hora de King Kong quien repasó al DT azul y a la U por querer buscar la suspensión del Clásico ante Universidad Católica.

Guarello usó de ejemplo a Brasil y al Palmeiras en su programa, donde mostró la normalidad de jugar entresemana y la alta carga que tendrá, en este caso, el cuadro brasileño que está en semifinales de Copa Libertadores.

Guarello apuntó a Álvarez. | Foto: Photosport

En esa línea, Guarello despotricó contra la U y apuntó a Gustavo Álvarez por su equipo mixto ante Deportes La Serena: “Esto de que hay que suspender y suspender… además que alguien me explique que tenía días libres por delante y dosificó ante La Serena”.

“¿Por qué? No tiene ningún sentido. Esto a Colo Colo también se lo critiqué y antes que ocurriera con lo de Fortaleza yo dije que estaba haciendo todo lo posible para suspender el clásico con la U”, complementó.

Lo cierto es que la apuesta no le funcionó a Gustavo Álvarez y logró un empate ante los papayeros que no le sirvió de nada en su lucha por darle caza a Coquimbo Unido, equipo que se perfila para ser campeón por primera vez en su historia.

El calendario de la U en octubre

Universidad de Chile recibirá a Palestino el 13 de octubre y luego el 23 lo mismo con Lanús por Copa Sudamericana. El 26 visita a la UC en el Claro Arena y cerrará el mes el 30 visitando a Lanús en Buenos Aires.