Universidad de Chile ya comenzó a mover sus fichas pensando en la temporada 2026 y, especialmente, en el desafío internacional que representa la Copa Sudamericana.

Tras un año competitivo, pero irregular en el frente ofensivo, la dirigencia y la gerencia deportiva azul apuntan a sumar un extremo que pueda marcar diferencias a nivel local e internacional.

El club busca nombres que calcen en presupuesto y que lleguen con vigencia competitiva, evitando apuestas que no entreguen garantías. Por lo mismo, el rastreo se ha extendido hacia Argentina, donde varios futbolistas han sido observados y donde comienzan a aparecer filtraciones sobre posibles objetivos del elenco universitario.

Nahuel Barrios, el nombre que suena en Universidad de Chile

En ese escenario, desde el medio partidario San Lorenzo Primero surgió un nombre que llamó la atención: Cristian Nahuel Barrios, atacante de 27 años, que pertenece a las filas del Ciclón pero en la última temporada defendió la camiseta de Barracas Central.

“La U. de Chile, clasificada a la Sudamericana, pretende a Nahuel Barrios, de San Lorenzo con último paso por Barracas Central“, señaló el portal trasandino en su cuenta de X (Ex Twitter).

A lo largo de su carrera, el “Perrito” Barrios ha convertido 10 goles | FOTO: Rodrigo Valle/Getty Images

A esta información se sumó el periodista Gonzalo Orellano, de DSports y AZZ, quien entregó detalles de la situación contractual del jugador. “Por ahora, el 27 de diciembre se presenta en Ciudad Deportiva. Pero desde Chile podrían pedir un préstamo por Barrios, a quien le queda un año de contrato en San Lorenzo”, afirmó.

La aparición de Barrios se agrega a la lista de atacantes que analiza la U para reforzar su frente ofensivo en 2026, mientras la dirigencia continúa afinando nombres con el objetivo de cerrar fichajes antes del inicio de la pretemporada.

