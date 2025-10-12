Universidad de Chile tendrá que resolver un eventual problema a fines de 2025. ¿Cuál? El posible retiro de Cristopher Toselli. El portero analiza colgar los botines y los guantes al término de la temporada.

Ante ello, la gerencia deportiva ya busca probables reemplazantes para el guardameta suplente de los azules. Sin embargo, Marcos González pidió frenar dicha labor: entregó un candidato que ya está en el club.

En los micrófonos de TNT Sports, el campeón de la Copa Sudamericana 2011 clamó por una oportunidad para Pedro Garrido. Ha sido el tercer arquero del plantel profesional en las últimas campañas.

“Ojo, que en la cantera tenemos un muy buen arquero de 1,90 (metros de altura): Pedro Garrido. Juega bien con los pies, ataja con las manos, las que van para afuera las deja afuera, las que van para adentro las ataja”, señaló.

En dicha línea, Lobo del Aire aseguró que cualquier zaguero confiaría en el novel futbolista de 21 años. Aún no ha realizado su estreno en un certamen oficial con Universidad de Chile.

“Así es que Pedro Garrido puede ser una muy buena opción desde la cantera. Cuando yo jugaba como central me gustaba tener buenos arqueros y creo que él tiene todo el potencial para el arco de Universidad de Chile“, concluyó.

Pedro Garrido solo ha jugado amistosos con Universidad de Chile. No ha debutado profesionalmente. (Photosport)

Universidad de Chile: ¿Quién es Pedro Garrido?

El novel guardavallas se formó en la cantera azul y fue ascendido al primer equipo en la campaña 2021. Sin embargo, no ha logrado estrenarse en la institución. En este momento, asoma tras Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.