Ya en la conferencia dada este viernes 10 de octubre en la previa del duelo entre Universidad de Chile y Palestino, el tono de voz y sus declaraciones daban cuenta de que el DT Gustavo Álvarez pareciera ser que habla como si se estuviera despidiendo del cuadro azul.

Lo que puede ser una interpretación, al parecer está muy cercano a la realidad, así lo consigna El Mercurio, medio que asegura con todas sus letras que el entrenador partirá de la U a fin de temporada.

¿Su destino? El Decano sostiene que la federación peruana va a pagar la cláusula de salida de Álvarez, que es de aproximadamente 1.2 millón de dólares, es decir, el entrenador de la U pondría anticipadamente término a su contrato para ir al combinado del Rimac.

Es más, el Mercurio cita a un director de Azul Azul que asegura que lo vivido en la citada conferencia de prensa “son las declaraciones de un técnico que ya decidió que se va a ir, lo está notificando. Y cuando un técnico quiere irse, es muy difícil convencerlo de lo contrario. Incluso, si me apuras, son las declaraciones de un técnico que ya sabe dónde se va a ir”.

La misma fuente sostiene que “cuando una selección viene a buscar a un técnico, es prácticamente imposible competirle. En lo económico y también en lo atractivo que es el trabajo de un seleccionador en términos de calidad de vida”.

La selección de Perú sería el nuevo proyecto de Gustavo Álvarez

La molestia de Gustavo Álvarez con Azul Azul

Según la misma crónica de El Mercurio hubo una serie de desavenencias entre el entrenador de la U y la concesionaria Azul Azul, entre otras cosas, por cómo se manejó el mercado a mitad de año, y una de las últimas, el viaje en línea aérea comercial a Lima.