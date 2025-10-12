El futuro de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile es un misterio. Si bien el entrenador registra vínculo vigente con el club, él mismo dejó la puerta abierta a su salida a fines de 2025.

Sus roces con Azul Azul han sido constantes, por lo que el DT no ve con malos ojos buscar nuevos horizontes al término de la temporada. ¿A dónde irá a parar el entrenador argentino?

Según informó El Mercurio, su objetivo es claro: analiza arribar a la Selección de Perú. En caso de inclinarse por dicho camino, el director técnico deberá depositarle una importante cifra al cuadro laico.

Así lo reveló el medio citado, entregando el monto exacto que está estipulado en su cláusula de rescisión. Su salida desde el Centro Deportivo Azul no sería gratis: es por un cerro de plata.

“La federación peruana pagaría la cláusula de salida anticipada, estimada en US$1,2 millones“, detalló la publicación sobre su eventual partida.

Cabe destacar que el DT tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2026. Es por eso que si decide cerrar su etapa en la institución, tendrá que dejar un cheque sobre la mesa.

Gustavo Álvarez tiene una millonaria cláusula de salida en Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

Los números de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Desde su arribo al elenco estudiantil, el estratega ha dirigido un total de 83 compromisos: ha ganado 48, empatado en 18 y perdido en 17. Se coronó campeón de la Copa Chile 2024.