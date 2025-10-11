Universidad de Chile entra en la recta decisiva del año con la misión de mantenerse en la parte alta de la tabla y seguir peleando tanto por el título como por el ansiado Chile 2, cupo que actualmente ocupa Universidad Católica.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez enfrentará este lunes a Palestino en el Estadio Santa Laura-SEK, en un compromiso clave por la Liga de Primera 2025, donde el cuadro laico buscará dejar atrás el amargo empate ante Deportes La Serena.

Durante las últimas horas surgieron dudas respecto al estado físico de Lucas Assadi y Javier Altamirano, quienes encendieron las alarmas tras sufrir un fuerte cuadro viral y molestias físicas respectivamente durante su paso por la Selección Chilena.

Lucas Assadi y Javier Altamirano entran en la convocatoria de la U

Finalmente, y para tranquilidad de los hinchas, ambos jugadores fueron incluidos en la convocatoria y estarán disponibles para el encuentro frente a los árabes, aunque su presencia en el once inicial será evaluada hasta último momento por el cuerpo técnico.

Entre las novedades también destaca el regreso de Ignacio Vásquez, mientras que Antonio Díaz, titular en el empate ante los Papayeros, quedó fuera de la citación. Lo mismo ocurre con Matías Sepúlveda, quien continúa recuperándose de un desgarro.

La última citación de Vásquez había sido ante Alianza Lima por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana | FOTO: Andres Pina/Photosport

Recordar que el compromiso entre la U y Palestino se disputará este lunes 13 de octubre desde las 16:00 horas.

Los citados de la U