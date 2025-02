Universidad de Chile se alista a presentar a Lucas Di Yorio como su octavo refuerzo. El delantero argentino será oficializado tras pactar su préstamo desde Athletico Paranaense.

A pesar de que el club aún no lo confirma en sus redes sociales, el atacante ya es tema de debate. ¿La razón? Se filtró el presunto sueldo que tendrá durante su período en los azules.

Este bordearía los 60 millones de pesos, lo que ha generado críticas. Ante ello, un campeón de Copa Sudamericana con Universidad de Chile cuestionó dicha revelación. Para Marcos González, puede ser problemático.

“Todo el mundo habla de ganar tanto, como que todos saben y antes como que nadie sabía cuánto ganaba un jugador. Ahora como que no sé de dónde sacan esa información, yo no sé si será real o no tampoco“, comentó.

“Es difícil que un jugador te diga voy a ganar tanto así como abiertamente o de dónde sacarán es información, pero no es bueno, no por una cosa de que no sepan cuánto ganan, sino por una convivencia interna también“, advirtió.

Finalmente, opinó sobre al arribo del goleador de 28 años. No se la jugó por su éxito en Universidad de Chile. Quiere ir paso a paso.

“A lo mejor (Rodrigo) Contreras también es un goleador y esperemos que lo hagan bien, uno dice que sí, está bien que traigan jugadores, pero al final la cancha es la que nos va a dar la respuesta definitiva“, comentó.

“Ojalá que salga todo bien y hagan un montón de goles, porque lo necesita la U“, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será contra Magallanes por la segunda fecha de Copa Chile. Se jugará el domingo 2 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.