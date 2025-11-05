Universidad de Chile viene de una dura semana en donde quedó eliminado con polémica de la Copa Sudamericana frente a Lanús. Para rematar, los Azules cayeron por la mínima en el último suspiro del encuentro frente a Huachipato, lo que complicó al equipo de Gustavo Álvarez de cara a la recta final del torneo en donde esperan instalarse al menos en algún certamen internacional.

Pero aunque el ‘Romántico Viajero’ logre instalarse en copas internacionales para el año entrante, ya se dice que el DT no continuará en el club. Así lo afirma al menos el periodista Pablo Ramos, quien a través de su cuenta de X reveló que: “Gustavo Álvarez no seguirá en la U. Como contamos en SportsCenter ESPN, las diferencias son profundas con Azul Azul y su equipo de representación ya está viendo opciones para 2026″.

Gustavo Álvarez no seguiría siendo el DT de la U y su entorno ya le busca posibles destinos (Foto: Photosport)

Ante dicha situación, nombres como el de Esteban González (DT campeón con Coquimbo Unido ya comienzan a sonar en el CDA). Pero por si desde Azul Azul no encuentran un candidato, hubo uno que se ofreció voluntariamente para hacerse cargo del primer equipo en 2026.

Se trata de Marcos González, exdefensor del cuadro laico y campeón de Copa Sudamericana en 2011 quien, en diálogo con Radio ADN, mostró sus deseos de algún día ponerse el buzo de DT del ‘Bulla’.

Marcos González se candidatea como próximo DT de la U

“Terminé el curso en septiembre pasado y ahora están haciendo los trámites de convalidación, porque yo el curso lo hice en Argentina. Cuando me entreguen mi diploma tendré que validar en Chile todo lo que estudié. Fueron tres años de estudio, donde aprendí mucho, a pesar de toda la práctica que tenía en cancha”, señaló ‘Lobo del Aire’ en primera instancia.

Fue allí cuando manifestó sus deseos de algún día ponerse al mando del cuadro universitario: “Llegué a la U a los 5 años, me formé ahí, conozco a mucha gente del club, algunos ya no están. Sería un sueño dirigir a la U, me quedaría toda la vida ahí, es como mi casa“.

También tuvo palabras de elogios para el actual DT de Universidad de Chile: “Álvarez llegó a la U y salió campeón de la Copa Chile, después le ganó la Supercopa a Colo Colo y ahora metió a la U en una semifinal de Copa Sudamericana. ¿Hace cuántos años que un entrenador no hacía eso en la U? Es extraordinario”.

Por ello, finalmente se la jugó por poner a Álvarez como nuevo DT de La Roja: “Gustavo Álvarez podría quedarse en la U tranquilamente, y si yo fuera él, a la única parte que saldría es a la selección chilena. Verlo en La Roja sería lo ideal después de todo lo que ha hecho en la U”.

DATOS CLAVE

El periodista Pablo Ramos afirmó en ESPN que Gustavo Álvarez no seguirá en la U.

El exdefensor Marcos González se candidató para dirigir a la U en diálogo con Radio ADN.

González finalizó su curso de DT en Argentina en septiembre pasado, tras tres años de estudio.