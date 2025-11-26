Universidad de Chile está más que activa en el mercado de fichajes. El cuadro azul continúa en la búsqueda de un goleador estrella para 2026, por lo que posó su atención en Lucas Passerini.

El atacante argentino es una de las opciones de la directiva laica para el próximo año, aunque su eventual incorporación encontró un detractor. ¿Quién es? Marcos González le bajó el dedo.

Consultado sobre el posible movimiento, el monarca con los azules lo rechazó en conversación con BOLAVIP Chile. Para él, no tiene la cuota de tantos que espera para un refuerzo estudiantil.

“¿Cuántos goles hizo este año? No, lamentablemente no. Ya estuvo en Chile, pero es que yo quiero traer un goleador. Entonces, podemos traer a cualquier otro delantero que este año tenga mejor registro”, lanzó.

“No sé, (Lucas) Di Yorio por último tiene muchos más goles, tiene más goles, está aprobado. ¿Por qué vamos a tratar de probar otro más si él ya funcionó? No sé, yo creo que tendría que hacer el esfuerzo la U”, agregó.

Marcos González no quiere a Lucas Passerini en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Quiere a Lucas Di Yorio en Universidad de Chile

Finalmente, el recordado defensor central le prestó ropa al actual ariete de los azules. Para él, no tiene por qué salir de la institución a pesar de su alto costo: 2,5 millones USD por el 100% de su pase.

“Ha hecho un torneo relativamente bueno, ha hecho goles nacionales e internacionales, entonces creo yo que es el 9 que está aprobado. ¿Para qué vas a probar otro? No sé”, cerró.

