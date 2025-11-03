Universidad de Chile decepcionó y cayó 1-0 ante Huachipato por la Liga de Primera 2025. El conjunto azul no estuvo a la altura y se alejó del anhelado cupo directo para la Copa Libertadores.

Ante tal situación, las críticas hacia Gustavo Álvarez no demoraron en llegar, pero un campeón internacional con el club lo defendió a rajatabla: no quiere que el DT abandone el cargo.

Esa es la visión de Marcos González, que en conversación con BOLAVIP Chile rogó por la continuidad del entrenador azul. Para él, será difícil encontrar a alguien de sus pergaminos.

“Para mí, es el mejor. Imagínate que lleva a la U a torneos internacionales, le gana a Botafogo, le gana a Estudiantes, luego va a la Sudamericana y le gana a Independiente“, comenzó señalando.

Luego, agregó: “A nivel internacional, la U volvió a ser respetada, que era algo que a nivel nacional le costaba mucho. Logró situar a Universidad de Chile de vuelta en una semifinal de Copa Sudamericana. Así que, para mí, es el mejor“.

Marcos González pide a gritos la permanencia de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile.

El renacer de Universidad de Chile

Tras ello, Lobo del Aire le envió un mensaje a los hinchas azules. Hay que seguir confiando con optimismo y fe en el desempeño del estratega trasandino: la luz está por asomar en el CDA.

“Así que ahora yo creo que la U, cuando pare esta seguidilla de partidos y empiece a jugar ya fin de semana a fin de semana, se va a regularizar y vamos a ver una mejor versión“, cerró.

En resumen: