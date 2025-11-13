Universidad de Chile trabaja de lleno en el mercado de fichajes. Si bien la temporada 2025 aún no finaliza, el elenco azul tiene que tomar importantes decisiones para sus próximos desafíos.

Ante ello, la directiva laica se la jugó y comenzó a gestionar la renovación de Maximiliano Guerrero. A pesar de que tiene contrato vigente hasta fines de 2026, la cúpula institucional lo quiere amarrar por largo tiempo más.

Es por eso que Marcos González reaccionó en los micrófonos de BOLAVIP Chile. ¿La razón? Llamó a considerar la opinión del cuerpo técnico que esté presente en el club en la siguiente temporada.

El campeón internacional con Universidad de Chile comenzó señalando: “Depende del entrenador, si el entrenador lo quiere y lo necesita, sí, pero depende mucho del entrenador“.

En dicha línea, el recordado defensor central de los azules advirtió: “Si Gustavo Álvarez lo quiere para el próximo año, que siga. Si él confía en él, bien, pero depende si el DT continúa“.

Marcos González advirtió a Universidad de Chile sobre la posible renovación de Maximiliano Guerrero.

El 2025 de Maximiliano Guerrero en Universidad de Chile

Durante la presente temporada, el polifuncional jugador ha disputado un total de 30 compromisos con la camiseta azul. En dichos encuentros no logró anotar goles, pero aportó con seis asistencias.

Por el momento, su continuidad está asegurada hasta diciembre 2026. En los próximos días se sabrá si alargará dicho vínculo con Universidad de Chile por un año más.

En síntesis: