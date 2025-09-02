Universidad de Chile se alista para conocer el fallo CONMEBOL tras su escándalo ante Independiente de Avellaneda. ¿Qué decidirá el ente rector del fútbol sudamericano?

Tras la cordillera le entregaron un golpe de confianza al conjunto de Buenos Aires. Un reconocido canal trasandino destapó una idea de las autoridades para determinar qué equipo seguirá con vida en Copa Sudamericana.

Según señaló TyC Sports, hay cuatro alternativas en la baraja: dos de ellas aluden a continuar disputando el compromiso de vuelta por los octavos de final del certamen continental.

¿Bajo qué condiciones? Una es seguir el encuentro en territorio paraguayo (debido a la ubicación de la propia CONMEBOL) sin público. La otra, reanudar el duelo a puertas cerradas (al parecer, en el Estadio Libertadores de América).

“Solo resta esperar al fallo de la casa madre del fútbol sudamericano, que tendría la idea de continuar el partido sin público en Paraguay“, comenzó señalando el medio deportivo.

Luego, aportó las otras tres teorías: “También podría implicar otros escenarios: desde la reanudación a puertas cerradas hasta la eliminación de alguno -o ambos clubes- de la Sudamericana, en lo que sería un fallo histórico“.

Cabe señalar que la llave se encuentra 2-1 a favor de Universidad de Chile: fue victoria 1-0 en la ida y la vuelta se mantenía 1-1 hasta el minuto 47.

Según indican desde Argentina, en la CONMEBOL manejan diversas opciones para el fallo por el escándalo entre Universidad de Chile e Independiente.

Universidad de Chile se defiende en la CONMEBOL

Cabe destacar que los azules tendrán su audiencia presencial ante las autoridades este martes 2 de septiembre. Será desde las 15:30 horas en la sede del organismo en Luque, Paraguay.