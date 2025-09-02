Este martes Universidad de Chile se presentará en la sede de la CONMEBOL para una audiencia a la que fue citada por el ente rector del fútbol sudamericano, donde tendrán que hacer sus descargos tras lo sucedido hace casi dos semanas en Avellaneda.

Los serios incidentes que se produjeron en el partido entre los azules e Independiente por la Copa Sudamericana harán que el clasificado a los cuartos de final se decida por medio del escritorio. Ahí, los azules tienen grandes chances de acceder a la siguiente ronda.

La U espera avanzar en la Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

Antes de viajar a Paraguay, Michael Clark habló y aseguró que es muy probable que Universidad de Chile de el gran golpe en los pasillos: “Vamos con mucha esperanza. Tenemos una defensa bastante sólida jurídicamente”, dijo en declaraciones recogidas por El Mercurio.

Para el mandamás de Azul Azul, no existe ningún escenario en donde Universidad de Chile no esté instalada en los cuartos de final de la Copa Sudamericana: “No veo ningún argumento por el que no podamos acceder a la próxima fase”, agregó.

Ahora, habrá que esperar a que tanto el equipo chileno como el argentino hagan sus descargos y después será la CONMEBOL la que tome una decisión sobre quién será el rival de Alianza Lima en la ronda de los 8 mejores.

Así jugaría la U los cuartos de final de Copa Sudamericana

Universidad de Chile, en principio, debería enfrentar a Alianza Lima el 18 de septiembre en tierras peruanas, mientras que la revancha se llevará a cabo exactamente una semana después en suelo nacional.