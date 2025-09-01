Universidad de Chile tuvo una semana para el olvido post incidentes con Independiente de Avellaneda en Copa Sudamericana, toda vez que los azules sucumbieron en su visita al Estadio Monumental en el Superclásico.

El cuadro azul se encuentra expectante sobre lo que resuelva la CONMEBOL con el partido ante los argentinos, cuyos hinchas protagonizaron una verdadera masacre que ha dado la vuelta a todos los rincones del mundo.

Desde Perú, fue el diario El Líbero el que se aventuró y adelantó el fallo de la CONMEBOL: “De acuerdo a la información que maneja el Líbero en su última edición impresa, durante las próximas horas la CONMEBOL tomará una radical decisión tras la masacre en Argentina y la U de Chile será el rival de los íntimos en la próxima instancia continental”.

La U avanzaría a cuartos de final. | Foto: Photosport

“La entidad que dirige Alejandro Domínguez se prepara para emitir un comunicado en el que decidiría la clasificación de los chilenos, a quienes se les acusa de iniciar con su barra los hechos de violencia que costaron decenas de heridos”, agregaron desde el país vecino.

En el cierre, apuntan que “Si la CONMEBOL así lo confirma, la ida entre el Rodillo y el Chuncho será el 18 de septiembre en Matute y la vuelta el 25 del mismo mes en Santiago de Chile. El fallo del ente rector debe salir esta semana”.

Así las cosas y de confirmarse dicha noticia, Universidad de Chile habrá clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras la inoperancia de Independiente de Avellaneda para organizar un espectáculo acorde a lo exigido.

¿Dónde juega la U si avanza?

Universidad de Chile, en caso de avanzar, no podría utilizar el Estadio Nacional y deberá buscar un nuevo recinto para hacer de local, donde el Estadio Sausalito de Viña del Mar toma fuerza para albergar el encuentro.