Ha pasado ya más de una semana de la tragedia ocurrida en Avellaneda en el duelo de Independiente frente a Universidad de Chile. Sin embargo, los coletazos siguen llegando desde todas partes y se desconoce aún qué decidirá la Conmebol por aquella llave que quedó abierta por los octavos de final de Copa Sudamericana.

Hasta hoy, los azules se han enfocado en el bienestar de sus decenas de hinchas afectados. Sin embargo, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, no ha mostrado una gota de empatía con los fanáticos universitarios agredidos en el Libertadores de América.

A pesar de lo tenso de las relaciones, desde Independiente sí hubo uno que alzó la voz mostrando su empatía con los seguidores del cuadro laico. Fue nada menos que el capitán y golero Rodrigo Rey, quien luego del 0 a 0 ante Instituto en la liga trasandina, dejó un fraterno mensaje a la barra de Los de Abajo y a todo el pueblo azul.

El fraterno mensaje de Rodrigo Rey a la gente de Universidad de Chile

“El partido en sí fue triste. Triste lo que pasó de principio a fin. Tuvimos mucho miedo por nuestras familias por las familias de los jugadores chilenos”, recalcó el meta a TNT Sports Argentina.

Además, relató cómo fue para él ver la macabra escena: “Fuimos a ver ahí cerca del córner donde estaba nuestra gente había gente con sangre. Son cosas que uno nunca quiere que pasen dentro del fútbol”.

Rodrigo Rey se cuadra con la gente de Universidad de Chile tras la tragedia en Avellaneda (Foto: Photosport)

“Tenemos que tener la mente puesta en esa y volver a la senda del triunfo. Queremos que todo ese tema no pase nunca más, que se solucione de la mejor forma”, remarcó.

“Que esto sea una llamada de atención para que no pase nunca más en ninguna cancha de fútbol”, cerró.