Con el paso de los días, la expectación en Universidad de Chile por el fallo de Conmebol se mantiene al límite. Aunque tanto la U como Independiente deberán presentarse en Asunción para exponer sus alegatos, en las últimas horas trascendió que el destino de ambos clubes estaría prácticamente definido tras los graves incidentes que obligaron a suspender el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El dictamen, que será notificado en los próximos días, no sólo definirá qué equipo avanzará a la siguiente ronda, sino también las sanciones económicas que recibirán ambos clubes después de una de las noches más violentas de los últimos años en el continente.

Durante esta jornada el periodista de Radio Cooperativa, Francisco Caneo, dio a conocer que “la sentencia está más o menos lista”, lo que enciende todas las alertas en la fanaticada de la U.

La U clasificará y eliminará a Independiente en el fallo Conmebol (Photosport).

La U clasificará, pero con un duro castigo

El reportero que cubre el día a día de los azules aseguró que “el miércoles se va a determinar seguramente el camino de ambos. A ver, dentro de lo que se puede saber en los anillos de Conmebol, que uno puede conversar con colegas paraguayos… hablan de que la sentencia está más o menos lista”.

Según su reporteo, los universitarios avanzarán de fase, es decir, jugarán los cuartos de final con Alianza Lima: “La U clasificará con un castigo importante de visita y los cuartos de local sin público. Eso es lo que se ha podido filtrar o lo que se ha podido saber durante las últimas horas”, señaló Caneo.

Asimismo, el periodista señaló que la U será castigada “con un partido de local sin público, que sería con Alianza. Mínimo un partido local. Mínimo. Y con Alianza sí o sí, sin público”.

En lo que respecta de visitante; “se hablaba de (un castigo de) cuatro a ocho partidos. Mínimo cuatro. Y alguien me decía cuatro o siete, de cinco para arriba”.

En caso de concretarse la clasificación de Universidad de Chile, la llave de cuartos de final de Copa Sudamericana ante Alianza Lima -quienes querían avanzar por escritorio- comenzará el próximo 18 de septiembre a las 21:30 horas en la capital peruana. La revancha se disputará una semana después en Santiago.