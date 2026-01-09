Universidad de Chile ha tenido unos días movidos desde que se anunció la salida de Leandro Fernández, quien no será considerado por Francisco ‘Paqui’ Meneghini y deberá buscar nuevo club para continuar su carrera.

Si bien el jugador explicó brevemente las razones de su adiós, lo cierto es que ‘Paqui’ todavía no ha dicho nada. Hay cierta incertidumbre sobre los verdaderos motivos que gatillaron la salida del delantero argentino.

Lea Fernández se va de la U. | Foto: Photosport

Uno que cree saber el por qué es un cercano al trabajo del entrenador en su periodo en O’Higgins de Rancagua, quien se reservó a decir su nombre y conversó con El Mercurio: “Considera que Fernández, por su individualismo exagerado, no entra en la dinámica más colectiva que prioriza ‘Paqui’”, es una de las versiones.

Leandro Fernández estuvo tres años en Universidad de Chile donde le tocaron contrastes; el 2023 la U estaba reconstruyendo, el 2024 fue protagonista y rozó el título nacional, mientras que el pasado 2025 fue su año más bajo y perdió protagonismo en el primer equipo.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Leandro Fernández no continuará en Universidad de Chile y más allá del cariño de los hinchas, el cuadro azul ya tomó una determinación con el jugador que supo enamorar a los forofos de la U con su pasión dentro de la cancha.

En síntesis

Leandro Fernández deja Universidad de Chile tras no ser considerado por Francisco Meneghini.

El delantero argentino permaneció tres años en el club antes de su salida definitiva.