Universidad de Chile se sacudió con la información de que Lucas Assadi, uno de los talentos jóvenes del cuadro universitario y el llamado a ser el futuro de la Selección Chilena, podría dejar la institución para buscar más regularidad.

Uno que sabe de la interna del cuadro azul y está pendiente al devenir del Bulla es César Vaccia, histórico entrenador de Universidad de Chile quien conversó con Bolavip Chile y tomó una importante decisión sobre el futuro del crack azul.

En primera instancia, el técnico campeón con la U asegura que el actual entrenador algo tiene que decir al respecto: “Eso tiene que ver mucho con la opinión que tenga Gustavo Álvarez de las proyecciones de Lucas Assadi. Eso es fundamental”.

Assadi suena para salir en la U. | Foto: Photosport

“Para mí, Lucas es un jugador que debe estar alternando en el primer equipo y peleando la titularidad. No tiene nada que envidiarle a Javier Altamirano, salvo la experiencia, pero eso lo adquiere jugando”, aseguró.

En el cierre, Vaccia deja todo en las manos de Álvarez: “Gustavo tiene que decidir si es un jugador de plantel y va pelear un puesto. Si es así, que se quede, pero si no lo tiene considerado o lo tiene en un segundo orden, Lucas tiene que salir a jugar. No puede quedarse un año más ahí con poca continuidad, no le hace bien ni a él ni a la U”, remató.

De momento, es incierto saber qué pasará con Lucas Assadi, pero también es un hecho que con la llegada de Javier Altamirano el canterano azul perdió un poco de terreno y está relegado a un segundo orden en la U.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio El Cobre de El Salvador el próximo domingo 2 de marzo a las 6 de la tarde, día y hora en donde se medirá con Cobresal por la Fecha 3 del Campeonato Nacional 2025.